Staatliche Hochschulen halten an Zeitverträgen fest

Zeitverträge gehören für Forschende an staatlichen Hochschulen zum Alltag. Daran soll sich auch in Zukunft wenig ändern. Das ist ein Ergebnis des aktuellen Hochschul-Barometers. Die Mehrheit der Hochschulleitungen möchte weiterhin an Zeitverträgen festhalten.

Doktor Andreas Keller, stellvertretender Vorsitzender der Bildungsgewerkschaft GWE und Leiter des Organisationsbereichs Hochschule und Forschung, wundert sich nicht über dieses Ergebnis. Hochschulleitungen würden nach Schlupflöchern im neuen Wissenschaftszeitvertragsgesetz suchen, um mehr Zeitverträge abschließen zu können, äußert Herr Keller gegenüber Radio Q. Diesem Gesetz zufolge dürften Zeitverträge nur abgeschlossen werden, wenn es einen fachlichen Grund dafür gibt. Derzeit haben 63 Prozent der Forschenden an staatlichen Hochschulen einen Zeitvertrag. Zeitverträge geben Angestellten im Gegensatz zu einer Festanstellung weniger Berufssicherheit.