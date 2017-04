Studie um Zahl der Studienabbrecher zu senken

Etwa ein Viertel der Studienanfänger bricht ihr Bachelor-Studium vorzeitig ab. Dies berichtet das Bayerische Staatsinstitut für Hochschulforschung. In drei durch Bundesmittel geförderten Forschungsprojekten wollen Wissenschaftler jetzt herausfinden, wie sich diese Quote senken lässt.

Elf Hochschulen beteiligen sich an den Projekten. Studierende würde zunehmend mehr Stress empfinden und in Prüfungssituationen immer öfter zu Alkohol- und Aufputschmitteln greifen, so die Wirtschaftswissenschaftlerin Yvette Hofmann. Es sei wichtig, dieser Entwicklung entgegen zu wirken und heraus zu finden, wie Studierende ihre psychische Widerstandskraft trainieren können. Im Rahmen der Projekte werden Studienanfänger zu Beginn des Semesters befragt und dann über die Projektlaufzeit hinweg begleitet