Illegale Party

Am Samstagabend haben sich Jugendliche Zutritt zu einer Turnhalle in der Grevingstraße verschafft, wie die Pressestelle der Polizei meldet. Per Whats App haben diese dann mehrere Menschen eingeladen, sodass am Ende 100 Jugendliche im Alter zwischen 16 und 19 in der Turnhalle eine Party feierten. Die Veranstalter haben sogar Eintritt für die Party kassiert. Die Polizei löste nach einem Anruf der Nachbarn die Veranstaltung auf und fand eine mit Flaschen und Müll verdreckte Turnhalle vor. (18.04.2017)