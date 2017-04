Uni der Straße in Bremen

Mit dem Vorlesungsbeginn strömen Studierende in die Universitäten. In Bremen startet ein deutschlandweit bisher einzigartiges Projekt in ein neues Semester: Die Uni der Straße. Wie der Bremer Stadtreport berichtet, bieten die Dozenten Vorlesungen, Diskussionsrunden und Exkursionen für Obdachlose an. Neben Hilfen zum Überleben spricht die Uni der Straße auch kulturelle und gesellschaftliche Themen an. In der nächsten Vorlesung wird es um Rechtspopulismus gehen, sie findet morgen statt. (18.04.2017)