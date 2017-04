Genetische Veränderung von Spermien

Kyle Orwig, Professor an der University of Pittsburgh, plant ein Tierexperiment bei dem unfruchtbaren männlichen Mäusen behandelte und somit funktionierende Spermien eingepflanzt werden. Das berichtet die Zeit. Durch einen genetischen Defekt wird bei manchen Männern die Samenbildung verhindert, weil die dafür vorgesehenen Stammzellen nicht richtig arbeiten. Selbiges tritt bei Mäusen auf. Wenn diese defekten Zellen behandelt und wieder eingepflanzt würden, so hätte Orwig eine mögliche Behandlungsmethode für Impotenz aufgezeigt. Jedoch wäre diese gar nicht schwierig auszuführende Prozedur ein starker Eingriff in die Genetik und ist damit höchst umstritten. (18.04.2017)