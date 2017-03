Stadt Münster beteiligt sich an der "Earth Hour"

Die Stadt Münster möchte am kommenden Samstag an markanten Orten in der Innenstadt die Beleuchtung für eine Stunde abschalten und sich so an der "Earth Hour" des WWF beteiligen. In der Pressemitteilung der Stadt heißt es, dass damit ein Zeichen für den Klimaschutz gesetzt werden soll. So werden von halb 9 bis halb 10 Uhr abends unter anderem am Rathaus, am Schloss und am Dom die Beleuchtungen abgeschaltet. Die Stadt Münster lädt auch alle Münsteranerinnen und Münsteraner ein, am Samstag ab halb 9 Uhr abends für eine Stunde die Lichter zu löschen um ein Signal für den Klimaschutz zu setzen.