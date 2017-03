Gasalarm am Batterieforschungszentrum

Am Batterieforschungszentrum MEET der Uni Münster wurde vergangene Nacht Gasalarm ausgelöst. Dies führte zu einem hohen Aufgebot von Feuerwehr und Polizei an der Correnstraße. Der Alarm war so laut, dass Anwohner darauf aufmerksam wurden und die Polizei gerufen hatten. Wie ein Mitarbeiter des Forschungszentrums gegenüber Radio Q berichtete, handelte es sich lediglich um einen Fehlalarm. Es sei kein Gas ausgetreten. Das Polizei- und Feuerwehraufkommen sei üblich, wenn an klinischen Instituten oder in klinischen Gebäuden Alarm ausgelöst wird.