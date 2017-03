Kühe kochen nicht

Wissenschaftler der TU Dresden haben ein neues Verfahren entwickelt, um Bio-Milch von konventionell erzeugter Milch zu unterscheiden. Kühe, die nicht nach den ökologischen Biostandarts gefüttert wurden, erhalten in der Regel Kraftfutter, dass zuvor erhitzt wurde. Durch das Erhitzen entstehen chemische Stoffe, die in der Milch nachweisbar sind. Ökologisch gefütterte Kühe erhalten nicht erhitztes Futter wie Gras, in dem diese Stoffe nicht enthalten sind.

Wie die Uni Dresden auf ihrer Homepage schreibt, kann das Verfahren verwendet werden, um zu überprüfen ob eine Kuh artgerecht gefüttert wurde.