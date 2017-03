Verzögerung bei UniCard

Die sogenannte UniCard kommt später als gedacht.

Wie ein Sprecher der Uni gegenüber RadioQ bestätigte, wird die UniCard nicht wie geplant heute, sondern erst am 23. März verschickt. Die Karte, die Studierendenausweis und Mensakarte vereint, wird dennoch pünktlich zum Semesterbeginn am 1. April bei den Studierenden ankommen. Um die Einführung möglich zu machen hatte der Senat im letzten Jahr die Einschreibeordnung geändert, nachdem sich der AStA der Uni dafür eingesetzt hatte. Die UniCard ist semesterweise gültig und wird für jeweils sechs Jahre ausgestellt. Lediglich Semesterticket und Kultursemesterticket werden noch einzeln und einmal pro Semester verschickt.

In Zukunft könnte der Funktionsumfang der Chipkarte noch ausgeweitet werden und weitere Anmelde- und Bezahlfunktionen beinhalten.