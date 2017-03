Kalte Regionen führen zu kleinen Nasenlöchern

Menschen in kälteren Regionen haben statistisch gesehen kleinere Nasenlöcher. Das haben Wissenschaftler aus Pennsylvania herausgefunden und im Fachblatt "PLoS Genetics" veröffentlicht. Die Ursachen für die Unterschied sind laut der Studie evolutionär begründet. Weil die Nase die Aufgabe hat, Luft zu erwärmen und anzufeuchten, bevor sie in die Lunge fließt, sind kleine Nasenlöcher in kalten, trockenen Regionen besonders nützlich. Die Ergebnisse der Studie könnten helfen zu untersuchen, ob Menschen öfter an Atemwegserkrankungen leiden, wenn sie in anderen Regionen leben als ihre Vorfahren.

Das Klima ist jedoch nicht der einzige Grund für unterschiedlich Große Nasenlöcher. Verschiedene Schönheitsideale spielen ebenso eine Rolle wie blanker Zufall.