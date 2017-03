Deutschland beliebtester Standort für ausländische Studierende

Deutschland ist unter ausländischen Studierenden der beliebteste Studienstandort in der EU.

Dies geht aus dem jüngsten Ranking von study.eu hervor.

Die Seite erhebt regelmäßig die Bedürfnisse von Studierenden, die an einem Studium in der EU interessiert sind.

Die Kriterien sind Bildungsqualität, Bildungskosten sowie Lebensqualität und Karrierechancen der Länder.

Auf Basis der Erhebungskriterien wird ein Punkte-Ranking erstellt:

In diesem Jahr liegt Deutschland mit Abstand auf Platz 1, gefolgt von Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich und Schweden.