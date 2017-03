Mehr Studierende brauchen psychologische Beratung

Immer mehr Studierende nehmen psychologische Beratung in Anspruch. Dies gab das "Deutsche Studentenwerk" anlässlich der Eröffnung seiner Fachtagung "Beratung" in Hannover bekannt.

Im Jahr 2016 nahmen 32.000 Studierende psychologische Beratungsangebote der Studentenwerke in Anspruch. Gegenüber Erhebungen aus dem Jahr 2011 ist ein Anstieg von ca. 25% zu verzeichnen. Dabei zählen "Prüfungsängste", "Schwierigkeiten beim Studienabschluss" und "Arbeitsstörungen" zu den häufigsten Beratungsursachen.

Der Anstieg unterschiedliche Gründe: Den generellen Anstieg der Studierendenzahl, den Ausbau der Beratungsinfrastruktur sowie eine generell höhere Bereitschaft innerhalb der Gesamtbevölkerung, Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen. Dem gegenüber steht die Häufung von Prüfungen und Leistungsnachweisen sowie generelle Veränderungen der Studiensituationen durch den Bologna-Prozess. Eine abschließende Gewichtung der Ursachen der Zunahme psychologischer Beratungsgesuche durch Studierende steht noch aus.