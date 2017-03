Hochschulzahl seit 1990 verdreifacht

In den letzten Jahrzehnten ist die Zahl der Hochschulstandorte stark angestiegen. Dies ergibt die Studie "Hochschulbildung wird Normalfall" des "Centrums für Hochschulentwicklung".

Im Untersuchungszeitraum von 1990 bis 2016 entstanden 188 neue Hochschulstandorte sowie 199 Zweigstellen und Substandorte in Deutschland. Die meisten Neugründungen erfolgten im Sektor der privaten Fachkräfteausbildung. Seit 1990 entstanden über 90 neue private Fachhochschulen, damit gibt es in Deutschland nun mehr private als öffentliche Fachhochschulen. Mit fast 100 Neugründungen entstanden die meisten neuen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen.

Gleichzeitig differenzierte sich das Angebot der Studienfächer stark aus. Die große Zahl der Neugründungen steht im Kontext der wirtschaftlichen Expansion Deutschlands seit Beginn der 1990er-Jahre.