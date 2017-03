Projekt zur "4-D-Bildgebung" gefördert

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert ein Projekt zur "4-D-Bildgebung" in der Medizin. Wie die Uni Münster in einer Pressemitteilung bekannt gibt, koordiniert Prof. Dr. Martin Burger vom mathematischen Institut der WWU das bundesweite Projekt. Die medizinische Bildgebung wird für die Diagnose und Therapie von Krankheiten verwendet. Zunehmend wichtiger wird die vierdimensionale Bildgebung. Hier werden zunächst dreidimensionale Bilder vom menschlichen Körper erzeugt, als vierte Dimension können zusätzlich Veränderungen, wie beispielsweise Bewegungen durch den Herzschlag, im Zeitverlauf sichtbar gemacht werden. Das bundesweite Projekt hat nun das Ziel, die Methoden der 4-D-Bildgebung weiter zu verbessern. Es soll zum Beispiel ermöglichen, gleichzeitig Bewegungen zu analysieren und molekulare Prozesse zu messen. Die neuen Methoden seien vor allem für die Untersuchung des Herz-Kreislaufsystems oder der Nierenfunktion wichtig, so Projektkoordinator Prof. Dr. Burger von der Uni Münster.