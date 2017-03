Studie zum Bildungsniveau junger Menschen

Viele junge Menschen in Deutschland erreichen ein höheres Bildungsniveau als ihre Eltern. Das geht aus einer Studie des Institus der deutschen Wirtschaft (IdW) in Köln hervor. Demnach weisen ca. 1/3 der 35 bis 44-Jährigen einen höheren Bildungsabschluss auf als ihr Vater. Rund 40% haben eine höhere Qualifikation als ihre Mutter.

Grund hierfür sei, dass immer mehr junge Menschen in Deutschland studieren. Die durchschnittliche Qualifikation der Deutschen werde sich in den kommenden Jahren jedoch kaum verbessern.