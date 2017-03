Gestern wurde der Chancenspiegel 2017 veröffentlicht. Der Chancenspiegel vergleicht die Bildungschancen der unterschiedlichen Bundesländer miteinander. In der diesjährigen Ausgabe wird insgesamt ein positives Fazit gezogen. Insgesamt besuchen deutlich mehr Kinder eine Ganztagsschule. Auch die Inklusion schreitet voran: Vor 15 Jahren ging nur jeder achte Förderschüler auf eine reguläre Schule, inzwischen ist es jeder dritte. Im gleichen Zeitraum stieg auch die Quote der Schulabschlüsse, die ein Studium ermöglichen. Hier stieg die Quote von knapp 40% auf über 50%. Ein Problem, das noch nicht gelöst wurde, ist die Chancengleichheit für Schüler aus sozial-schwachem Elternhaus. Der Chancenspiegel wird jährlich von der Bertelsmann-Stiftung in Zusammenarbeit mit der TU Dortmund und der Uni Jena herausgegeben.