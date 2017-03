Wetter 2050 in Münster

In Folgen des Klimawandels wird sich das Wetter auch hier in Münster entscheidend verändern. Schon 2050 sollen in Münster die klimatischen Bedingungen wie derzeit im spanischen La Coruna sein. Dies berichtet die WN. Den Vergleich mit La Coruna stellte der Meterologe André Simon vor dem Umweltausschluss der Stadt Münster auf. Auf den Vortrag von André Simon reagierten Mitglieder des Stadtrats mit Sorge. Gerhard Joksch von den Grünen fordert aktives Handeln von Seiten der Stadt ein. Tut sie dies nicht, müssten wir uns auf weitere Unwetter wie den Jahrhundertregen im Sommer 2014 einstellen, so Joksch.