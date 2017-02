Münsteraner Dozentin für Weltlehrer-Preis nominiert

Die Sportpsychologin Marie-Christine Ghanbari-Jahromi ist als einzige Deutsche von der Stiftung "Varkey Foundation" unter den Top 10 des Weltlehrer-Preises. Das bestätigte die Pressestelle der Uni Münster auf Anfrage von Radio Q. Hauptberuflich arbeitet sie als Lehrerin an einer Gesamtschule im Münsterland. Nebenbei schreibt sie ihre Doktorarbeit an der Uni Münster. Marie-Christine Ghanbari-Jahromi wurde unter anderem nominiert, weil sie es schaffe Lehre und schulischen Unterricht zu verbinden. Sie betreibt schon seit ihrer Studienzeit verschiedene Sport-Projekte, die sich für sozial benachteiligte Kinder in Deutschland und Nigeria einsetzen. Der Gewinner des Preises wird Mitte März in Dubai bekannt gegeben und erhält eine Million Dollar. Insgesamt hatten sich circa 20.000 Lehrer aus rund 180 Ländern beworben.