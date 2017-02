Nur wenige Länder mit kostenloser Hochschulbildung

Aus einem Vergleichsreport geht hervor, dass Deutschland das einzige Land sei, dass an einer beitragsfreien öffentlichen Hochschulbildung für nahezu alle Studierenden festhält. Das berichtet Zeit Online. In dem Report wurden die Hochschulsysteme von 13 Ländern, unter anderem von G20-Ländern wie den USA, Frankreich oder China, aber auch anderen Ländern wie Ghana oder Ägypten, miteinander verglichen. Deutschland war in dem Vergleich das einzige Land mit kostenloser Hochschulbildung. Demnach seien private, gewinnorientierte Hochschulen und Universitäten mit Studiengebühren weltweit im Aufwind. Vielen Ländern gelingt es nicht die Nachfrage durch öffentliche Hochschulen und andere staatliche Bildungseinrichtungen zu decken. Private Hochschulen würden diese Lücken füllen. Insgesamt waren nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes 2015 rund 2,7 Millionen Studierende in Deutschland eingeschrieben. Davon waren knapp 200.000 Studierende an privaten Hochschulen immatrikuliert.