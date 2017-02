Studentische Vertreter für den Verwaltungsrat

In der Sitzung des Studierendenparlaments am 20.02.2017 wurden drei studentische Vertreter/-innen für den Verwaltungsrat des Studierendenwerk Münster gewählt: Maximiliane Linde für Campus Grün, Fabian Bremer für die Juso-Hochschulgruppe und Christopher Staffel für die Liberale Hochschulgruppe und die Liste. Sie repräsentieren nun mit einer Vertretung der Fachhochschule für zwei Jahre die Studierendenschaft im Verwaltungsrat, in dem insgesamt neun Personen sitzen. Neben der Studierendenschaft gehören dazu Vertreter/-innen der Münsteraner Hochschulleitungen, Bedienstete des Studierendenwerkes und eine Person des öffentlichen Lebens. Zu den Aufgaben des Rates gehören unter anderem die Überwachung der Geschäftsführung und die Aufstellung von jährlichen Wirtschaftsplänen für das Studierendenwerk.