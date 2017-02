Abfallwirtschaftstage in Münster

Die FH lädt zu Abfallwirtschaftstagen ein. Am 14. und 15. Februar werden zum 15. Mal die Abfallwirtschaftstage in der Halle Münsterland veranstaltet. Das veröffentlichte die Hochschule. Es werden unteranderem geprüft ob Rahmenbedingungen für eine umfassende Verwertung gegeben sind. Betrachtet wird außerdem das Verhältnis des ökologischen Nutzens und des ökonomischen Aufwands. In Zukunft sollte schon bei der Entwicklung von Produkten und Konstruktionen über das Recycling nachgedacht werden. Geleitet wird die Veranstaltung von dem Institut für Wasser, Ressourcen und Umwelt. Die Abfallwirtschaftstage stehen unter dem Themenschwerpunkt „Globalisierung, Nachhaltigkeit, Zukunft – zur Rolle der Ressourcen“.