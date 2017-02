Zum Neujahresempfang der Afd am 10. Februar im Rathaus möchten Geschäftsleute am Prinzipalmarkt das Licht ausschalten und Europafahnen aufhängen. Laut der WN soll ein deutliches Zeichen für das weltoffene Münster gesetzt werden. Dazu sollen sieben Meter lange Europa-Fahnen an den Giebelhäusern befestigt werden. Aufgrund der geplanten Gegendemonstrationen werden viele Geschäfte früher schließen.