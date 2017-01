Investition in Hochschulmedizin

In die Lehre an medizinischen Fakultäten und Universitätskliniken in NRW werden dieses Jahr 40 Millionen Euro investiert. Das teilt das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW mit. Durch die Investitionen in die Ausstattung und Infrastruktur soll das Qualitätsniveau weiter verbessert werden. Zudem wird damit auf die Veränderungen in der Medizin, insbesondere die Digitalisierung, reagiert. Weitere Förderungen in den nächsten Jahren sind geplant. Der Standort Münster erhält zunächst 5,7 Millionen Euro.