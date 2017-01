Am Promenadenabschnitt am Schlossplatz haben Fahrradfahrer in Zukunft Vorfahrt. Wie die WN berichtet, hat die Stadt Münster damit auf Kritik des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs reagiert. Im Frühjahr sollen entsprechende Verkehrsschilder aufgestellt werden. Außerdem werde der Fahrradweg an dieser Stelle optisch hervorgehoben.