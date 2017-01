Geänderte Vorfahrtregelungen

Radfahrer haben ab sofort an der Promenade am Schlossplatz Vorfahrt. Auf die Kritik des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs hat die Stadt Münster nun mit einer Änderung der Vorfahrtsregel reagiert, so die Westfälischen Nachrichten. An der Verlängerung der Überwasserstraße, Richtung Schloss, wird es daher im Frühjahr entsprechende Verkehrsschilder geben. Außerdem wird der Fahrradweg dort optisch hervorgehoben. Die hellen Granit-Steinbänder sollen für diesen Bereich erweitert werden.