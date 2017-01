Bestehendes Verbot: Eisdecke auf Aasee darf nicht betreten werden

Die Eisfläche des Aasees wird nicht von der Stadt freigegeben, wie ein Sprecher des Amtes für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit gegenüber Radio Q bestätigte. Auch in Zukunft wird das Betreten der Eisfläche nicht von der Stadt erlaubt. Die Stadt würde bei einer Freigabe die Verkehrssicherungspflicht übernehmen und sei dazu nicht bereit. Die Feuerwehr empfiehlt allgemein erst ab einer Eisdicke von 15cm den See zu betreten. Momentan kontrolliert sie den See und bittet Personen, der Eisdecke fernzubleiben. Zudem gebe es Regenwassereinmündungen, an denen das Eis besonders dünn sei. Die Stadt hat Eisrettungsstationen um den Aasee installiert. Diese dürften aber nicht als Erlaubnis, das Eis zu betreten, interpretiert werden.