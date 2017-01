Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen bei Preußen Münster

Am Samstag findet das Rückrunden-Spiel zwischen VfL Osnabrück und Preußen Münster statt. Auf Anfrage von Radio Q bestätigt die Polizei, dass es sich dabei um ein brisantes Spiel handelt. Dafür werden besonder polizeichliche Maßnahmen ergriffen. Wegen häufigen Ausschreitungen wurden für das kommende Spiel besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Die verschärften Sicherheitsmaßnahmen verbieten den Alkoholkonsum in Bahnhöfen im Raum Münster und Osnabrück. Desweiteren sind Glasflaschen, Dosen und Pyrotechnik verboten, so die Bundespolizei Hanover.