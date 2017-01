Öffentliches Rederecht im StuPa

Das Studierendenparlament (StuPa) der Uni Münster hat für ein öffentliches Rederecht gestimmt. Während der StuPa-Sitzung am 23.1. wurde beschlossen, dass zukünftig alle Studierenden der Uni Münster ein Rederecht im StuPa haben. Der Antrag wurde von der LHG gestellt und in geheimer Abstimmung mit 16 Stimmen für den Antrag, 12 Gegenstimmen und einer Enthaltung angenommen. Schon in der letzten Legislaturperiode wurde der Antrag zweimal gestellt, ursprünglich von Der LISTE und dann noch einmal von der LHG, beide wurden damals abgelehnt.