Die Eisflächen in der Stadt Münster werden weiterhin offiziell nicht freigegeben. Das berichten die Westfälischen Nachrichten. Laut Pressesprecher der Stadt Münster sei die Eisdecke auf dem Aasee zu dünn und werde deswegen auf keinen Fall freigegeben. Dies gilt ebenfalls für die Schlossgräfte, Weiher im Wienburgpark, den Hiltruper See oder die Rieselfelder. Wer das Eis betritt handelt in jedem Fall auf eigene Gefahr, betont die Stadt.