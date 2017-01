Am Dortmund-Ems Kanal soll ein Reisemobilhafen entstehen. Das verkündet die Stadt Münster in einer Pressemitteilung. Geplant ist die Grünfläche zwischen dem Coppenrathsweg und dem Wilhelmshavener Ufer dafür zu nutzen. Genaue Pläne dafür werden bei einer Bürgeranhörung am 1. Februar in der Schaustelle Kanal an der Schleuse bekanntgegeben.