Stewart über künstliche Intelligenz

Die Schauspielerin und Regisserurin Kristen Stewart veröffentlicht eine wissenschaftliche Arbeit über künstliche Intelligenz in einem Online-Archiv der renommierten Cornell University. In dem Film Come Swim, in dem es um die Dynamik von Macht geht, hat sie mit einem selbstlernenden Computermodell, einem sogenannten neuronalen Netzwerk, gearbeitet. Um den Stil und die Atmosphäre eines von ihr gemalten Bildes auf den gesamten Film zu übertragen benutze Stewart das Netzwerk. Das Computermodell lernt wie ein Kind aus Vorlagen und Beispielen durch Erfolge und Misserfolge von ganz allein, was es tun muss. Diese Technik wurde zum ersten Mal bei der Produktion eines Films eingesetzt.