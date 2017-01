Verkehr an der Weselerstraße

Der Bauingenieurstudent Hendrik Schwegmann der FH Münster gewinnt den dritten Preis beim Wettbewerb „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“. Insgesamt 34 mal ist Schwegmann die Strecke auf der Weseler Straße von Süd nach Nord mit dem Auto abgefahren und hat mit der GPS-Kamera Messdaten aufgezeichnet und anschließend ausgewertet. Am Ende des Masterprojekts kam heraus, das die Qualität des Verkehrs auf der Weseler Straße insgesamt sehr gut ist. Haben Autofahrer das Gefühl sehr lange warten zu müssen, so läge das zumindest nicht an einer schlechten Ampelführung. Der dritte Preis war mit insgesamt 1000 Euro dotiert.