Akademie der Wissenschaft

WWU-Jurist Dr. Alexander Scheuch ist in das Junge Kolleg der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste aufgenommen worden. Das gab die Uni Münster bekannt.

Das Kolleg untersützt herausragende Nachwuchswissenschaftler in NRW. Zu den Forschungsschwerpunkten des Juristen gehören Privat- und Gesellschaftsrecht. Besonders intensiv untersucht er das Thema "Corporate Governance". In seiner Habilitation untersucht er die Anforderungen, die das Privaterecht an die Rechtskenntnisse des Einzelnen stellt.

Bereits seine Disseration über die "Gesellschaften des bürgerlichen Rechts" wurde 2013 von der Uni Münster mit dem Harry-Westermann-Preis ausgezeichnet.