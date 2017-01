Die Grundsanierung des Stadthaus 1 ist angelaufen. Das gab die Stadt Münster bekannt. In den kommenden vier Jahren wird das zentrale Verwaltungsgebäude am Platz des Westfälischen Friedens generalüberholt.

Brandschutz, Betriebssicherheit und eine neue Haustechnik stehen dabei im Fokus.

Bis Ende des Jahres soll der erste Bauabschnitt saniert sein.

Der Durchgang am Rathausinnenhof kann während der Umbauten weiterhin zu Fuß genutzt werden.