Glaubwürdigkeit der regionalen Zeitungen

Aktuelle Studien der Forschungsgruppe Wahlen haben bestätigt, dass Zeitungen mehrheitlich als glaubwürdig empfunden werden. Das berichten die Westfälischen Nachrichten.

Die Studien zur Glaubwürdigkeit verschiedener Medien wurde vom ZDF in Auftrag gegeben. Zwischen Juni 2015 und November 2016 wurden 1000 Erwachsene zu diesem Thema befragt. Vor allem regionale Tageszeitungen schneiden in der Studie am besten ab und liegen noch vor den überregionalen Tageszeitungen und den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern.

Die Sozialen Medien schneiden in Bezug auf die Glaubwürdigkeit am schlechtesten ab.