Interkulturelles Projekt CommUNicate

Der Lehrstuhl für Internationale Unternehmensrechnung der Uni Münster hat in Kooperations mit der Stadt das interkulturelle Projekt CommUNIcate ins Leben gerufen. Das berichtet die Stadt Münster.

Angehende Betriebswirtschaftler und geflüchtete junge Erwachsene haben sich bei dem Treffen kennengelernt und über das Studium und das Leben in Münster ausgetauscht. Eine Stadtralley brachte den Geflüchteten die Stadt näher und in einem Vortrag im Schloss inklusive Schlossführung wurde den Geflüchteten die Zugangsvoraussetzungen für ein Studium näher erläutert.

Das Projekt sei ein voller Erfolg gewesen. Die Geflüchteten hatten eine Gelegenheit ihre bisherigen Sprachkenntnisse einzubringen und neue Kontakte zu Menschen außerhalb der Sprachkurse zu knüpfen.