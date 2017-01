Vorfahrtsregelung zugunsten der Fahrradfahrer

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub setzt sich für die Vorfahrt der Fahrradfahrer gegenüber Autofahrer an der Promenade am Schlossplatz ein. Das berichtet die WN. Der asphaltierte Fahrradweg wird auf Höhe der Überwasserstraße durch Kopfsteinpflaster unterbrochen und an dieser Stelle haben die Autofahrer noch Vorfahrt jedoch ist für viele die Vorfahrtsregelung unklar. Eine Verkehrszeichenänderung allein würde nicht reichen, weil die baulichen Gegebenheiten die Verkehrsteilnehmer verunsichern. Damit dies vermieden wird, müsse der Straßenabschnitt der Autofahrer asphaltiert werden. Damit stößt das Vorhaben zum Beispiel beim Ordnungsamt auf Widerstand, denn bei dem Kopfsteinpflaster handele es sich um Natursteinbelag der historisch und stadtgestalterisch zur Stadt Münster gehört und nicht geändrt werden solle.