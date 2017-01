Hackdays an der Uni Münster

Am 21. Januar und am 4. Februar laden Geoinformatiker der Uni Münster zu den "Hackdays" ein. Das berichtet die Uni Münster. Die "Hackdays" sind Teil des Projekts "opensea". Bei dem Projekt machen Geoinformatiker in Zusammenarbeit mit Schüler und Studierenden Daten aus der Meeresforschung für Bürger zugänglich. Alle Interessierten sind eingeladen eine "senseBox" zu entwickeln, mit der Daten zur Wasserqualität gemessen werden. Das Projekt wird gefördert von dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Infos und die Möglichekit zur Anmeldung sind auf der Internetseite der Uni zu finden. Eine Alterbeschränkung gibt es nicht.