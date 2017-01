YouTubekanal über Computerchips

Die Elektrotechniker der TU Kaiserslautern erklären komplexe Computerchips in Lehrvideos auf YouTube. Das berichtet der Informationsdienst Wissenschaft.

Diese Videos erklären detalliert welche Anwendungen sich mit den Bauteilen realisieren lassen. Davon können Studierende des Fachbereis Elektrotechnik und Infrmationstechnik profitieren, denn die Clips vermitteln Lehrstoff der in Vorlesungen aus Zeitgründen nicht ausführlich behandelt werden kann. Über 100.00 Klicks haben die Ingenieure bereits erzielt, die meisten davon aus den USA. Auch die Industrie profitiert von den Videoclips denn die Thematik der verschiedenen Chips die vor allem in kleineren sowie größeren Schaltkreisen vorkommen ist sehr komplex.

Der YouTubekanal besteht seit 2014 und wird von den Elektrotechnikern in einem Studio auf dem Campus produziert.