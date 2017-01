Neujahresempfang der Uni Münster

Die Uni Münster hat am Freitag ihren Neujahresempfang gefeiert. Unter dem Motto "Uns geht allen ein Licht auf" kamen 400 Gäste zusammen, schreibt die Uni in einer Pressemitteilung (http://www.uni-muenster.de/news/view.php?cmdid=8694). Das neue Rektorat rund um den neuen Rektor der Uni Münster, Professor Dr. Johannes Wessels nutzte die Veranstaltung, um sich vorzustellen. Außerdem wurden die Universitätspreise verliehen. So erhielt beispielsweise Prof. Dr. Angelika Lohwasser (49) den WWU-Forschungspreis für erhielt den WWU-Forschungspreis für exzellente und international anerkannte Leistungen und 30.000€. Sie verantwortet ein Forschungsprojekt im Wadi Abu Dom, einem ausgetrockneten Flussbett in der sudanesischen Wüste Bayuda. Den Studierendenpreis erhielt die Lokalgruppe der "Universities Allied for Essential Medicines (UAEM)", die sich für den gerechten Zugang zu Medikamenten stark macht.