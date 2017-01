Neues Forschungszentrum für "Cells in Motion" der WWU

Das Exellent-Cluster "Cells in Motion" der Uni Münster erhält ein neues Forschungsgebäude. Heute beginnen heute die Bauarbeiten für das „Multiscale Imaging Centre“. Noch bis 2019 wird an der Röntgenstraße gebaut. Dann soll das hochmoderne Forschungsgebäude fertig sein: 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen auf den 5700 Quadratmetern arbeiten könen. Mit moderner Technik sollen dort Bilder von Zellvorgängen in gesunden und erkrankten Zellen erzeugt werden - daher kommt auch der Name "Multiscale Imaging" bedeutet übersetzt soviel wie: Bilder von Strukturen verschiedenen Größenordnungen. Dre Neubau kostet rund 63 Millionen Euro.