Mietpreise am HBF

Der Vertrag zwischen der Stadt Münster und den Investoren des Hochhauses am Hauptbahnhof wird jetzt doch eingehalten. Dies berichtet die WN. Die einstige Regelung war, dass das Investorenduo Deilmann/ Kresing nur dann den Zuschlag für das Gebäude bekommt, wenn sie ein Viertel der Wohnfläche zu einem Preis von 8,50 €uro vermietet. Diese Wohnungen waren in erster Linie für Studierende gedacht. Die Investoren wollten diese Regelung austricksen, indem sie die Wohnungen an nahe Verwandte vermieten und diese die Wohnungen dann für ein weitaus höheren Mietpreis weitervermieten. Nachdem die Stadt diesem Trick einen Riegel vorgeschoben hat, konnte sie auch verhindern, dass die Kaltmiete durch sogenannte Nebenleistungen, wie das Vermieten von Möbeln, ansteigt.