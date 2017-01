FH: Neuer Masterstudiengang

Die FH Münster bietet ab dem kommenden Semester einen neuen Masterstudiengang an. Wie die FH in einer Pressemitteilung berichtet, handelt es sich dabei um den Studiengang Gebäude-Automation. Aufgrund des technologischen Fortschritts treffen wir im Alltag immer häufiger auf Fernsteuerungen von Licht und Rolladen. Der Studiengang kombiniert Wissen aus den Bereichen System-, Energie- und Betriebsingenieurswesen. Das Studium selber absolviert man an verschiedenen Standorten in Deutschland und durch Teilnahme an verschiedenen Online-Seminaren. Wer Gebäude-Automation studieren will, sollte einen Bachelor-Abschluss in Gebäudetechnik vorweisen können. Bewerben kann man sich für das Studium noch bis Ende Januar.