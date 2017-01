Warnung vor Dschungelcamp

Medienpädagogen warnen vor dem RTL-Dschungelcamp. Dies berichtet das Presseportal für Medienerziehung in München. In erster Linie wird darin das durch die Sendung vermittelte Menschenbild kritisiert. Es würde Häme und Schadenfreude befürworten. In der gleichen veröffentlichten Pressemitteilung wurde auch vor Sendungen wie DSDS, der Bachelor oder Germany's next topmodel gewarnt. Die Münchner Medienpädagogen fordern daher Eltern dazu auf, ihre Kinder diese Sendungen nicht gucken zu lassen.