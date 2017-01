Neuer Masterstudiengang an der FH

An der FH Münster wird ab nächstem Semester der Studiengang "Gebäudeautomation" angeboten. Wie die FH bekanntgibt, wurde der Masterstudiengang zusammen mit der Hochschule Biberach entwickelt. Der praxisorientierte Studiengang hat eine Regelstudienzeit von vier Semestern und hat den Master of Engineering als Abschlussziel. Die Voraussetzung für den Studiengang ist ein Bachelor in Gebäudetechnik oder einem ähnlichen Studiengang. Interessierte können sich bis Ende Januar bewerben.