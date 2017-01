Kleiner Waffenschein

Die Anzahl der Inhabenden eines kleinen Waffenscheins ist in Münster von 2015 bis 2016 um rund das sechsfache angestiegen. Das bestätigte die Pressestelle der Polizei Münster gegenüber Radio Q.

Wer einen kleinen Waffenschein besitzt, darf Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen verdeckt führen - und im Notfall damit schießen. Kritisch beurteilt wird die Anschaffung von Fachleuten. Wie die Sprecherin des Düsseldorfers Innenministeriums mitteilt, seien Waffen nur eine Scheinsicherheit und der Einsatz müsse genau trainiert werden. Es sei besser, in bedrohlichen Situationen auf sich aufmerksam zu machen. Vor allem bei Frauen sei die Nachfrage sehr groß, das könne eine Folge der Silvesternacht in Köln und Düsseldorf sein.