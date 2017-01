Förderung für Vorlesungskonzept

Der Informatiker Dr. Jens Lechtenbörger der Uni Münster hat eine Förderung für sein Vorlesungskonzept erhalten. Das berichtet die Uni Münster.

Das Vorlesungkonzept mit dem Titel "Just In Time Teaching" soll das aktive Erarbeiten von Lerninhalten steigern. Der Lernerfolg soll durch eine Kombination aus Lektüre und Aufwärmübungen vor der eigentlichen Vorlesung gesteigert werden. Während der Vorlesung sollen dann Übungsaufgaben in Kleingruppen gelöst werden und der Dozent unmittelbar bei Problem helfen.

Die Förderung ist mit bis zu 50.000€ dotiert.