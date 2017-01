Eva Klesse erhält Westfalen Jazz Preis

Am vergangenen Wochenende richtete das Kulturamt Münster das 26. Internationale Jazzfestival Münster im Theater aus. Die Schlagzeugerin, Bandleaderin und Komponistin Eva Klesse wurde dabei mit dem Westfalen Jazz Preis 2017 ausgezeichnet. Die Musikerin stammt aus Werl und gilt als Rising Star in der europäischen Jazzszene. Das Jazzfestival Münster ist die größte wiederkehrende Musikveranstaltung der Stadt und gehört in Deutschland zu den herausragenden Festivals der Jazzlandschaft. Es findet alle zwei Jahre statt.