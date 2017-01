Lichttattoo könnte Plastikverpackungen ersetzen

Plastikverpackungen für Bio- Obst und Gemüse könnten in Zukunft durch eine Art Lichttattoo ersetzt werden. Das berichtet das Deutschlandradio. Derzeit widerspricht die Verwendung von Plastik bei der Verpackung dem ökologischen Grundgedanken von Biolebensmitteln.

Das neue Lichtlabel wird direkt auf die natürliche Verpackung des Obst oder Gemüse, also auf die Schale aufgetragen. Dafür werden mit einem gebündelten Lichtstrahl die Pigmente in der äußersten Schicht der Schale entfernt und das Ursprungsland, ein Bio-Label und eine Kontrollnummer werden auf die Lebensmittel geschrieben. Plastikverpackungen und lästige Etikette werden damit überflüssig. Dabei ändert das natürliche Labeling nichts am Geschmack oder der Haltbarkeit von Obst und Gemüse. Den Anfang mit dem Licht-Etikett macht die schwedische Supermarktkette ICA. Gemeinsam mit dem internationalen Unternehmen "Nature and More" haben sie das natürliche Labeling entwickelt. Derzeit testet die schwedische Supermarktkette das Licht-Tattoo erstmal nur bei Avocados und Süßkartoffeln.

Laut der Online-Plattform Utopia.de hat ICA im Jahr 2015 allein für Avocados mehr als zwei Tonnen dünne Plastikfolie als Verpackungsmaterial benötigt.