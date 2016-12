Demonstrierende bei Podiumsdiskussion an der Uni Köln

Rund 50 Demonstrierende haben eine Podiumsdiskussion an der Uni Köln verhindert. Das berichtet der Kölner Stadtanzeiger. Die Diskussion drehte sich um die Rolle von Bildung als Integrationsinstrument. Eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung versuchten die Demonstrierenden, den Saal zu stürmen. Aus Sicherheitsgründen wurden sie in den Saal gelassen, wo sie anschließend die Bühne blockierten. Dr. Patrick Honecker, Sprecher der Uni Köln brach die Veranstaltung daraufhin ab. Anlass der Demonstration war der Auftritt des AFD-Landesvorsitzenden Marcus Pretzell. Er sollte als Redner an der Podiumsdiskussion teilnehmen. Der AStA der Uni Köln distanziert sich von der Aktion.